Мазуров не добился от ВС отмены решения по долгу в 28,5 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России 31 мая отказал владельцу "Нового потока" Дмитрию Мазурову в отмене решения судов нижестоящих инстанций о долге "дочке" Сбербанка России - ООО "СБК" - в размере 28,5 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, "изучив обжалуемые судебные акты, судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации".

Арбитражный суд Московского округа 25 января оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о включении в реестр кредиторов Мазурова 28,5 млрд рублей долга перед ООО "СБК".

Сбербанк России 3 февраля 2020 года предъявил требования к Мазурову на сумму 28,1 млрд рублей, а ООО "СБК" - на 28,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 8 июня 2020 года включил требования Сбербанка и его "дочки" в его реестр кредиторов. Девятый арбитражный апелляционный суд 29 октября оставил решение в силе.

Суды трех инстанций также оставили в силе решение о включении в реестр кредиторов Мазурова требований Сбербанка России на сумму 125,3 млрд рублей и ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) в размере 9,3 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня 2020 года признал обоснованным заявление Persit Services Inc. о банкротстве бизнесмена и ввел процедуру реализации имущества. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей. Финансовым управляющим бизнесмена был утвержден Алексей Харланов.

В августе 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение о банкротстве в силе.

Верховный суд 24 декабря 2020 года отказал Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

Бизнесмен просил отменить определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января 2020 года ввел процедуру реструктуризации его долгов.

Persit Services Inc. (Маршалловы острова) просила тогда суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Арбитражный суд Москвы 16 декабря 2020 года продлил срок реализации имущества Мазурова на шесть месяцев и назначил отчет Харланова о ходе процедуры банкротства бизнесмена на 15 июня 2021 года.

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находившимся под управлением "Нового потока" Мазурова, был "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года по заявлению МКБ признал ООО "Марийский НПЗ" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" - СП Сбербанка и группы инвесторов - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.