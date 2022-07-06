Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк в среду объявил о приостановке до 1 октября 2022 года валютных SWIFT-переводов физлиц, ссылаясь на ужесточение политики зарубежных контрагентов по обработке платежей российских клиентов. Другие российские кредитные организации, опрошенные "Интерфаксом", тоже отмечают сложности с увеличением сроков проведения валютных переводов, но массово отказываться от платежей по SWIFT пока не собираются.

Первый пошел

Тинькофф банк с 6 июля и до 1 октября 2022 года временно прекратил проводить исходящие SWIFT-переводы физлиц в иностранных валютах, сообщила кредитная организация в среду. Это касается переводов во всех валютах, включая доллары США, фунты стерлингов и ранее приостановленных переводов в евро. "Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

Кредитная организация заявила, что по мере формирования понятных правил и процедур проведения западными партнерами SWIFT-платежей российских клиентов она надеется возобновить предоставление этого сервиса.

Тинькофф банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, "в разумные сроки". "Средний срок проведения SWIFT-переводов российских клиентов уже достигает нескольких недель и продолжит увеличиваться из-за ужесточения комплаенс-процедур западных партнеров", - отмечает банк.

Входящие SWIFT-переводы осуществляются по действующим тарифам. Сроки и возможность их зачисления на счета российских клиентов зависят от готовности операторов западной финансовой инфраструктуры обрабатывать платежи в адрес российских клиентов, заявил Тинькофф банк.

Комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах составляет 3% от суммы перевода. Комиссия списывается в валюте счета, на который поступают средства. Если деньги приходят на рублевый счет, валюта конвертируется в рубли по курсу банка. Минимальная комиссия - $200, 200 евро, 200 фунтов или 15 тыс. рублей, но не больше суммы перевода, говорится в материалах на сайте банка.

"Мы вынуждены приостановить проведение исходящих SWIFT-платежей вплоть до 1 октября. Тинькофф долгое время боролся за то, чтобы SWIFT-переводы, работа которых на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, оставались комфортным способом перевода денег для жителей страны. Вынужден признать, что мы в Тинькофф оказались в ситуации держателя "плохой франшизы" и наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", - заявил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк (его слова приведены в сообщении).

SWIFT must go on!

Тинькофф - пока единственный российский банк, не находящийся под санкциями, который публично объявил о приостановке валютных SWIFT-переводов. Таким образом, он в буквальном смысле реализовал свой знаменитый слоган: "он такой один".

Другие российские банки, несмотря на сложности на стороне зарубежных банков-партнеров, пока отказываться от этого типа транзакций не планируют, так как он является основным.

"На данный момент мы не рассматриваем вариант приостановки переводов. После ухода MasterCard и Visa, SWIFT - одна из оставшихся возможностей перевести деньги в Европу, США, Турцию и ОАЭ, а также на свои счета в Казахстан, Армению и Узбекистан. Мы отмечаем рост количества таких переводов по сравнению с апрелем 2022 года", - сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор, директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка "Ренессанс кредит" Михаил Лейтес.

Кредитная организация, по его словам, продолжает проводить переводы через SWIFT в иностранные банки без ограничений, однако, начиная с марта-апреля 2022 года, они стали занимать больше времени. "Трудности в осуществлении переводов связаны только с тем, что западные банки часто запрашивают дополнительную информацию по переводам, например, цель перевода, даже если это перевод родственнику, или уточнение взаимоотношений между отправителем и получателем. Это все может приводить к задержке в проведении платежей в 3-7 дней, а также к дополнительной переписке. Кроме того, некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием "невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка", - заявил банкир.

МТС-банк сообщил, что осуществляет валютные переводы в штатном режиме и не планирует их приостановку. "В настоящее время банк не рассматривает введение лимитов на проведение операций. Также в нынешней ситуации отдельные платежи могут исполняться зарубежными банками с задержками в связи с проведением дополнительной переписки с банками-партнерами", - отметил представитель банка.

Росбанк не собирается приостанавливать SWIFT-переводы. "В течение нескольких последних месяцев скорость международных расчетов значительно снизилась, а также возросло количество возвратов по платежам. Данные задержки/возвраты связаны не с деятельностью самой системы SWIFT, а с банками-корреспондентами и банками-получателями валютных платежей", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Альтернативы SWIFT-переводам есть, но все-таки пока это основной канал проведения платежей, сообщил представитель банка "Уралсиб". "На данный момент мы смотрим за общей картиной, но приостанавливать переводы не планируем, хотя проверки в сторонних банках, конечно, стали более продолжительными", - отметил он.

Абсолют банк тоже не планирует приостановку платежей по SWIFT. "В среднем срок отправки перевода составляет 1-3 дня, в зависимости от страны и банка-получателя", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.