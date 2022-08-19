В АБР заявили об отключении корсчетов почти у всех российских банков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Разница в работе санкционных и несанкционных банков практически исчезла из-за усиления давления на финансовый сектор России, в том числе в части ограничений зарубежных банков на обслуживание российских корреспондентских счетов, заявила председатель комитета Ассоциации банков России по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют банка Елена Букина.

"Сейчас мне хотелось бы сделать акцент на том, что все-таки санкционные-несанкционые банки - это практически уже равные условия с учетом того, что усиливается давление на экономический сектор РФ", - заявила она на обсуждении доклада Банка России "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях" на площадке Аналитического центра "Форум".

"Как вы знаете, у нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции", - отметила Букина. По ее словам, количество зарубежных переводов, которые российские банки проводят сейчас, абсолютно не покрывает запросы финансового сектора.

Ранее некоторые российские банки, не находящиеся под санкциями, заявили о сложностях с проведением зарубежных переводов из-за ограничений иностранных банков-корреспондентов. Так, например, банк "Уралсиб" в июне 2022 года из-за политики зарубежных кредитных организаций перестал проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро. В августе "Уралсиб" был вынужден приостановить проведение переводов в евро для своих розничных и корпоративных клиентов.

В июле Тинькофф банк временно прекратил проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах (ограничение действует до 1 октября 2022 года). Это решение банк объяснил "невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов".