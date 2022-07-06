Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT

Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах, ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

ЭкономикаГлава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетамГлава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетамЧитать подробнее

"По мере формирования понятных правил и процедур проведения западными партнерами SWIFT-платежей российских клиентов мы надеемся возобновить предоставление этого сервиса, о чем объявим дополнительно", - сообщила кредитная организация.

Тинькофф банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, "в разумные сроки". "Средний срок проведения SWIFT-переводов российских клиентов уже достигает нескольких недель и продолжит увеличиваться из-за ужесточения комплаенс-процедур западных партнеров", - отмечает банк.

Тинькофф бан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль обновил месячные минимумы к доллару и евро

Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства кабмина

Забастовка в нефтегазовой отрасли Норвегии завершилась после вмешательства кабмина

Цена меди опустилась ниже $7500 за тонну

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

"МТС" присоединился к СП "Ростелекома", "Мегафона" и "Вымпелкома" по развитию 5G

Реинкарнация идеи "российской ВHP" или новая попытка скрестить курицу и утку. Обзор

Морской терминал КТК по решению суда приостановит деятельность на 30 суток

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

Tesla в июле приостановит работу заводов в Китае и Германии

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

В России фактически отменили репатриацию валютной выручки

Резидентам России запретили выводить за рубеж доходы от дивидендов

Указ Путина закрепил возможность выпуска "замещающих" облигаций заемщиками из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });