Тинькофф банк временно прекращает проводить валютные переводы через SWIFT

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк временно прекращает проводить исходящие SWIFT-переводы в иностранных валютах, ограничение действует до 1 октября 2022 года, говорится в сообщении кредитной организации.

"Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов и драматичного снижения числа обрабатываемых ими платежей российских клиентов", - отметил банк.

"По мере формирования понятных правил и процедур проведения западными партнерами SWIFT-платежей российских клиентов мы надеемся возобновить предоставление этого сервиса, о чем объявим дополнительно", - сообщила кредитная организация.

Тинькофф банк обещает исполнить SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, "в разумные сроки". "Средний срок проведения SWIFT-переводов российских клиентов уже достигает нескольких недель и продолжит увеличиваться из-за ужесточения комплаенс-процедур западных партнеров", - отмечает банк.