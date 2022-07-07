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Эксперты предупредили британцев о рецессии при сокращении поставок топлива из РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В экономике Великобритании может начаться рецессия, если Россия сократит экспорт энергоносителей, вызвав рост цен на нефть и газ, говорится в отчете Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR, работает при Минфине, не входя в структуру правительства).

По оценкам OBR, инфляция в стране может подскочить до 11%, а ВВП сократится более чем на 2% в 2023 году, если поставки российского топлива будут приостановлены в какой-то момент в течение 2023 года.

Цены на газ в таком сценарии могут достичь 7 фунтов стерлингов за терм (предыдущий рекорд составлял 5,4 фунта), а нефть может подорожать до $147 за баррель.

"У правительства есть варианты для сокращения зависимости Великобритании от ископаемого топлива в долгосрочной перспективе, но все эти варианты имеют свою цену", - сказал председатель OBR Ричард Хьюз.

Кроме того, управление рассчитало сценарий, при котором расходы Великобритании на оборону вырастут до примерно 4% ВВП, как в 1980-х годах. Это будет стоить бюджету дополнительные 49 млрд фунтов в год, говорится в отчете.

Более долгосрочные прогнозы OBR предусматривают увеличение госдолга до более 100% ВВП в 2052-2053 финансовом году. Для снижения долга до уровня в 75% ВВП, наблюдавшегося до пандемии, потребуется увеличение налогов, сокращение госрасходов или сочетание этих двух мер.

Великобритания OBR Ричард Хьюз
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