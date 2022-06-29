В Швейцарии обнародовали план действий на случай дефицита газа зимой

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в среду обнародовали план действий на случай возможного дефицита природного газа в стране грядущей зимой, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Если хранилища не удастся заполнить в соответствии с планом, то не исключена ситуация, когда будет наблюдаться дефицит газа следующей зимой", - указано в сообщении.

Согласно этому плану, в случае нехватки газа домохозяйства и предприятия должны будут сократить использование газа. Если этих мер будет недостаточно, то власти страны могут перейти к системе распределения газа по квотам. Правительство Швейцарии также не исключает других ограничений на потребление газа.

В сообщении отмечается, что три четверти поставок газа в страну идет через Германию, поэтому "нехватка газа в ЕС и, в частности, в ФРГ затронет Швейцарию".

Кроме того, власти Швейцарии начали подготовку на случай нехватки электроэнергии в стране.

"Оценка ситуации на рынках энергоресурсов показывает сильную взаимозависимость между различными видами энергии, такими как электричество, природный газ и нефть, и требует глобального изучения этого явления", - говорится в сообщении.