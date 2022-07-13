РФ вложила в "Аэрофлот" через допэмиссию 52,5 млрд руб.

Это почти вдвое меньше первоначальных планов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил об итогах реализации преимущественного права РФ в лице Росимущества и Минфина по приобретению акций компании в ходе допэмиссии.

"Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1 531 234 889 новых обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот". Это соответствует уточненной потребности компании в финансировании и по цене размещения в размере 34,29 руб. соответствует 52,5 млрд руб.", - сообщила компания.

Привлекаемые от государства средства "помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам", отмечается в сообщении.

Доля РФ в результате проведенного SPO выросла с 57,34% до 73,77%.

Источник "Интерфакса" ранее сообщал, что РФ может выделить на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд руб. Это подтверждали и материалы Минтранса: в них говорилось о принятом в начале июня распоряжении, предусматривающем размещение в рамках допэмиссии "Аэрофлота" средств Фонда национального благосостояния на сумму до 106,65 млрд руб.

"Аэрофлот" начал размещении допэмиссии 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. в минувшую пятницу. Бумаги размещаются по открытой подписке по цене 34,29 руб. Таким образом, в случае полного размещения "Аэрофлот" мог бы привлечь в капитал около 186 млрд руб.

Государство может стать единственным участником новой антикризисной допэмиссии "Аэрофлота", отмечали ранее аналитики инвестбанков. Это связано со сложностями, с которыми сейчас сталкивается компания и тем фактом, что цена размещения превышает текущие котировки, поясняли они. Акции "Аэрофлота" на момент закрытия торгов на Московской бирже во вторник торговались по цене 27,3 руб. за штуку.

"В настоящий момент продолжается процесс реализации преимущественного права, о его ходе и завершении эмиссии и итоговом размере привлеченных средств будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота" в среду.

Российская авиация и санкции

Авиация оказалась одной из наиболее пострадавших от антироссийских санкций отраслей. После начала военной операции РФ на территории Украины российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию".