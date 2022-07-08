К OR Group поданы еще два иска на 230 млн рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ООО "Регион Финанс", представитель владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России"), направило в Арбитражный суд Москвы еще два исковых заявления о взыскании задолженности по облигациям, сообщает сайт "Регион Финанса".

Как следует из картотеки арбитражных дел, "Регион Финанс" направил в суд иски о взыскании с ООО "ОР" 103,945 млн рублей и 127,18 млн рублей. Заявления еще не приняты к производству.

По информации "Регион Финанса", задолженность взыскивается по облигациям серий 002Р-03 и 002Р-02 соответственно.

Ранее "Регион Финанс" направил в суд иски о взыскании с ООО "ОР" 1,112 млрд рублей по облигационному займу серии 001Р-01, 504,7 млн рублей по облигациям серии 001Р-03, 333,48 млн рублей по облигациям серии 002Р-01, 985,5 млн рублей по облигациям серии 001Р-02 и 1,5 млрд рублей по облигациям серии 001Р-04. К производству пока не принято только заявление по облигационному займу серии 001Р-02.

Таким образом, теперь общая сумма исков "Регион Финанса" к ООО "ОР" превысила 4,6 млрд рублей.

Кроме того, в мае 2022 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" (головная компания группы) о взыскании более 580,1 млн рублей. Заявление принято к производству, ближайшее заседание запланировано на 13 июля.

"ОР" в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОР Групп". Если будет принят вариант с конвертацией, то нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С середины апреля у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

По итогам 2021 года компания получила 4,212 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 562,8 млн рублей чистой прибыли в 2020 году. Выручка упала на 32,2%, до 8,2 млрд рублей.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalikaи.