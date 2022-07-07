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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

OR Group не смогла досрочно погасить бонды двух выпусков на общую сумму 42,7 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 34,219 млн рублей и серии 002Р-02 на 8,494 млн рублей.

Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", отмечает эмитент.

Ранее компания предложила владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-июне допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. У компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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