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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

ВЭБ погасил долларовые евробонды-22 в рублях

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ВЭБ 5 июля перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по номинированным в долларах США еврооблигациям, выпущенным VEB Finance plc в 2012 году, сообщила госкорпорация.

Платежи произведены в российских рублях, они перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа, говорится в сообщении ВЭБа.

Сумма основного долга по евробондам составляла $1 млрд, купонного дохода - $30,1 млн.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии. Обязательства перед остальными иностранными держателями - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НРД. Оплата осуществлена в соответствии со сроками, установленными эмиссионной документацией, отмечает госкорпорация.

ВЭБ напоминает, что в отсутствие возможности осуществлять выплаты в иностранной валюте с использованием зарубежной платежной инфраструктуры перечисление средств в счет исполнения обязательств по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта. Согласно этому указу, российские эмитенты имеют право осуществлять выплаты по валютному долгу в рублях. При такой схеме инвесторы из стран, присоединившихся к санкциям против России, получают свои рублевые выплаты на специальные счета типа "С", конвертировать с них средства в валюту можно только с разрешения российских властей.

ВЭБ, находящийся под блокирующими санкциями США с конца февраля, уже использовал этот механизм в мае, выплатив в рублях купоны по двум выпускам долларовых еврооблигаций - с погашением в 2023 и 2025 годах.

ВЭБ
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