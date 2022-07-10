Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Канады намерены ввести дополнительные санкции против РФ, сообщает канадское внешнеполитическое ведомство.

"Канада расширит существующие ограничения в нефтяном, газовом и химическом секторах (России - ИФ), включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам способствовать производству товаров этими секторами", - говорится в релизе.

В пятницу, 8 июля, сообщалось, что Канада ввела санкции против 29 российских граждан, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Роскомнадзора Андрея Липова, а также представителей МИД и МВД Марии Захаровой и Ирины Волк. Под ограничения также попали директор ВГТРК Олег Добродеев, журналистка Ольга Скабеева, бизнесмен Александр Лебедев, тележурналист Аркадий Мамонтов, актер и кинорежиссер Тигран Кеосаян и другие.

Кроме того, санкции затронули ряд российских СМИ, в частности, в санкционный список попали ВГТРК, "Первый канал", НТВ, агентство ТАСС, компания "Газпром-медиа", RT и радиостанция Sputnik.