Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток", которая в настоящий момент находится на ремонте в Монреале.

"Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища, - сказал Хабер в интервью агентству Bloomberg. - Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".

"Я буду первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике", - добавил министр.

"Если для Канады это юридический вопрос, то я хочу прояснить, что я прошу доставить ее (турбину - ИФ) не в Россию, а в Германию", - сказал Хабек.

Северный поток Германия Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон объявил об отставке

Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Импортеры СПГ ждут нехватки газа в Европе в ближайшие несколько зим

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по украинским военным на острове Змеиный

Борис Джонсон намерен уйти в отставку

Борис Джонсон намерен уйти в отставку

Почти половина британского правительства ушла в отставку

Почти половина британского правительства ушла в отставку

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });