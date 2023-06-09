В РПЦ назвали контрпродуктивным запрет на въезд в Эстонию патриарху

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Эстонии запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд в страну. В РПЦ этот запрет назвали контрпродуктивным.

"Можно с полной уверенностью констатировать, что этот запрет абсолютно контрпродуктивный, - написал представитель РПЦ Владимир Легойда в Telegram. - Никакие санкции не могут заставить предстоятеля Русской Православной Церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее, на что, по всей видимости, рассчитывали эстонские власти".

Разделить паству и ее пастыря, пусть и проживающих по разные стороны государственной границы, также не получится, считает Легойда, так как "молитвенная связь неразрывна и находится вне досягаемости и компетенции светских властей, как бы недоброжелателям ни хотелось обратного".