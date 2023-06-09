Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В РПЦ назвали контрпродуктивным запрет на въезд в Эстонию патриарху

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти Эстонии запретили патриарху Московскому и всея Руси Кириллу въезд в страну. В РПЦ этот запрет назвали контрпродуктивным.

"Можно с полной уверенностью констатировать, что этот запрет абсолютно контрпродуктивный, - написал представитель РПЦ Владимир Легойда в Telegram. - Никакие санкции не могут заставить предстоятеля Русской Православной Церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее, на что, по всей видимости, рассчитывали эстонские власти".

Разделить паству и ее пастыря, пусть и проживающих по разные стороны государственной границы, также не получится, считает Легойда, так как "молитвенная связь неразрывна и находится вне досягаемости и компетенции светских властей, как бы недоброжелателям ни хотелось обратного".

Владимир Легойда РПЦ Эстония патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Единая Россия" выдвинула на выборы мэра Москвы Петра Толстого

Собянин объявил о намерении выдвинуться на пост мэра Москвы

Путин заявил, что ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач

Авиакомпании с 12 июня смогут летать на юг РФ по укороченному маршруту

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });