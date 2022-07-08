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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

ФРГ видит "позитивные сигналы" от Канады по возвращению турбины "Северного потока"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Германия ожидает, что Канада вернет турбину для газопровода "Северный поток", которую власти не выпускают из страны из-за санкций в отношении России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь, представитель германского правительства сообщил журналистам, что есть "позитивные сигналы от Канады" на этот счет.

Накануне вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину, которая находится на ремонте в Монреале.

"Нам нужны мощности "Северного потока 1", чтобы заполнять наши хранилища, - сказал Хабек в интервью Bloomberg. - Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".

"Я буду первым, кто поддержит дальнейшие жесткие санкционные меры ЕС, но жесткие санкции должны вредить России и Путину сильнее, чем нашей экономике", - добавил министр.

"Если для Канады это юридический вопрос, то я хочу прояснить, что я прошу доставить ее (турбину - ИФ) не в Россию, а в Германию", - сказал Хабек.

Германия Канада Северный поток
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