В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Санкции ЕС в отношении России не затрагивают газоснабжение, но Евросоюз подготовился к различным сценариям дальнейшего развития ситуации, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

На вопрос о том, позволяют ли санкции ЕС вернуть Германии из Канады принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода "Северный поток", которая находилась на ремонте в Монреале, представитель ЕК ответил: "Режим санкций Европейского союза не затрагивает оборудование или технологии для транспортировки природного газа".

Накануне канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон сообщил, что Оттава согласилась отправить в Германию принадлежащую "Газпрому" газовую турбину производства компании Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале

Вместе с тем, по словам Макфи, есть очень ясное политическое решение на высшем уровне ЕС: "непременно и как можно быстрее положить конец зависимости от российского ископаемого топлива". Он указал на то, что план Евросоюза RePowerEU предусматривает поиск альтернативных источников энергоснабжения. Но также ставится вопрос об экономии потребления энергии.

Что касается прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток", речь идет о плановых профилактических работах, предусмотренных на 10 дней. "Совершенно нормально, что газопровод обслуживается", - пояснил Макфи.

Ранее немецкие официальные лица призвали Канаду изыскать способ вернуть попавшую под санкции турбину, опасаясь, что Россия может под этим предлогом остановить газопровод "Северный поток" и не дать Германии заполнять свои газовые хранилища перед зимой.