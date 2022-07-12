Аналитики спрогнозировали спад продаж легковых машин в России в 2022 году на 28%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году могут сократиться на 28% к 2021 году, до 1,09 млн штук (без учета легких коммерческих - LCV), говорится в обзоре компании "Технологии доверия" (ТеДо, ранее - PwC в России).

Реальные показатели будут зависеть "преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования", отметили аналитики.

По их прогнозу, продажи новых легковых автомобилей отечественных брендов в 2022 году составят 227 000 штук (2021 - 315 000), иномарок российской сборки - 688 000 (909 000), импортных автомобилей - 175 000 (289 000). В целом по рынку легковых автомобилей продажи прогнозируются на уровне 1 090 000 (1 514 000).

"При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков, сокращении импорта и ухудшении логистических поставок компонентов снижение продаж ожидается на уровне 50% и более по сравнению с прошлым годом", - отмечают эксперты ТеДо.

В 2023 году, по прогнозу экспертов, продажи машин составят 1,32 млн штук: это на 21% больше базового прогноза на 2022 год, но на 13% меньше показателя 2021 года (1,51 млн штук). Достигнуть докризисных значений рынку удастся уже в 2024 году, полагают в ТеДо: ожидаемый уровень продаж - 1,58 млн штук. Далее до 2028 года эксперты прогнозируют рост продаж со среднегодовым темпом в 6%.

"Автомобильный рынок России сегодня переживает структурную перестройку по всем направлениям - производство, импорт, сервис, финансовые услуги. В ближайшее время потребителю придется оперативно адаптироваться к новой реальности, и государственные меры стимулирования рынка помогут смягчить этот переход", - отметила директор автомобильной практики ТеДо Виктория Синичкина.

В 2021 году продажи новых легковых автомобилей в России выросли в годовом выражении на 1,8%, до 1,514 млн штук. В том числе продажи российских автопроизводителей составили 315 тысяч штук (+0,5%), иномарок российского производства - 909 тыс. (-2,3%), импортных авто - 289 тысяч (-19,4%).

Минпромторгожидает, что в 2022 году будет продано 750-800 тысяч новых легковых машин, сообщал ранее в июле замглавы ведомства Альберт Каримов.

После 24 февраля производство и продажи на российском рынке приостановили большинство иностранных автоконцернов, в частности, крупные европейские и азиатские игроки. В результате, как показали данные Ассоциации европейского бизнеса, падение продаж легковых авто и LCV в годовом выражении разогналось с мартовских 63% до 82% в июне. По итогам 6 месяцев в России было реализовано 370,2 тысячи автомобилей (-57% г/г).