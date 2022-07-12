Торги бумагами Petropavlovsk на LSE приостановлены по просьбе компании

Компания решила запустить процедуру несостоятельности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.

Компания объяснила, что обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров принял решение о подаче заявления в суд для назначения Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

На этой новости акции Petropavlovsk подешевели на 7,4% (до 3,5 рубля за штуку) в начале торгов вторника на "Московской бирже".