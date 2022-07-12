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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk

С 15 июля биржа останавливает расчеты по сделкам с бумагами золотодобытчика

МосБиржа запретила "короткие" позиции по обвалившимся акциям Petropavlovsk
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа с 12 июля запретила "короткие" позиции и ограничила маржинальные сделки по рухнувшим почти на 40% акциям Petropavlovsk на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке торгов бумагами в Лондоне (на LSE), с 15 июля останавливает расчеты по сделкам с ними.

Национальный клиринговый центр (НКЦ) сообщил о том, что 12 июля запретил "короткие" позиции по акциям Petropavlovsk и ограничил маржинальные сделки по ним, подняв минимальные ограничительные уровни ставок рыночного риска до 100%. Эти ограничения будут действовать и 13 июля.

После этого МосБиржа объявила, что с 13 июля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 14 июля, а с 15 июля нет допустимых кодов расчетов.

Petropavlovsk МосБиржа
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