В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проводил переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным по ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

"5 июля суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность КТК на один месяц. 6 июля мы связались с российским коллегой, главой правительства РФ, в этот день мы решили этот вопрос. Работа КТК идет в штатном режиме, никаких ограничений в экспорте нефти нет", - сказал Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan.

11 июля Краснодарский краевой суд приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом, заменил запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей.

По решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля 2022 года КТК должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.