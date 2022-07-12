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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

В Казахстане заявили о разрешении ситуации вокруг КТК благодаря переговорам с Мишустиным

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проводил переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным по ситуации с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

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"5 июля суд Новороссийска вынес решение приостановить деятельность КТК на один месяц. 6 июля мы связались с российским коллегой, главой правительства РФ, в этот день мы решили этот вопрос. Работа КТК идет в штатном режиме, никаких ограничений в экспорте нефти нет", - сказал Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan.

11 июля Краснодарский краевой суд приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом, заменил запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей.

По решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля 2022 года КТК должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне возможной приостановки деятельности КТК поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Казахстан КТК Алихан Смаилов Михаил Мишустин
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