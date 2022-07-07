Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Намерение Казахстана диверсифицировать маршруты доставки нефти на мировые рынки не имеет политических мотивов, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Он написал об этом в соцсети, отвечая на поступающие вопросы журналистов.

"Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности, - объяснил он. - Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов".

По его словам, на совещании у президента Касыма-Жомарта Токаева "обсуждалось строительство новых транспортных коридоров в духе прагматизма" и "речь идет о долгосрочных планах".

"Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", - отметил Желдибай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) ради диверсификации поставок казахстанской нефти.

ТМТМ - международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Пока основной экспортный маршрут для казахстанской нефти - система "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). На нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода - 67 млн тонн нефти в год.

После остановки КТК в марте почти на месяц из-за повреждений на терминале в Новороссийске в результате шторма, остановки ради разминирования причала в порту Новороссийска, а также на фоне возможной приостановки работы морского терминала еще на месяц по решению российского суда, в Казахстане заговорили о необходимости развития альтернативного маршрута для экспорта нефти.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз, разработкой которого занимается ТОО "Тенгизшевройл", - одно из наиболее крупных в Казахстане, его запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн. Оно расположено на территории Атырауской области (запад страны). Участниками "Тенгизшевройла" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), а также LUKArco (5%). Компания работает с 1993 года.

"Тенгизшевройл" реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд. Завершение планируется в 2023 году.