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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

МЭА не ждет до октября полного восстановления добычи нефти в Казахстане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В июне добыча нефти и конденсата в Казахстане из-за планового ремонта на нефтяном месторождении Кашаган упала на 370 тысяч баррелей в сутки, до 1,56 млн б/с, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

С возобновлением 8 июля работы Кашагана общая добыча нефти в стране на момент подготовки отчета восстановилась до более чем 1,7 млн б/с.

"Хотя в августе ожидается дальнейшее восстановление, добыча вряд ли полностью восстановится до октября из-за запланированных ремонтных работ на Тенгизском нефтяном месторождении мощностью 600 тысяч баррелей в сутки", - отмечают эксперты.

На данный момент дальнейшего существенного ущерба казахстанским поставкам удалось избежать после того, как Краснодарский краевой суд отменил решение, приостановившее деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) - основной нефтеэкспортный маршрут Казахстана.

Казахстан Кашаган МЭА Тенгиз КТК
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