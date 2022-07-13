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Половину штата работников IKEA в Тихвине уволят по соглашению сторон

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Порядка 500 сотрудников завода "ИКЕА Индастри Тихвин" (Тихвин, Ленинградская область) шведской компании IKEA сократят по согласию сторон, сообщила глава комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова.

"Порядка тысячи человек работают на IKEA, предприятие также находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день идет процесс увольнения по соглашению сторон порядка 500 человек. Вчера 108 человек подписали это соглашение", - сказала она на пресс-конференции в среду, отметив, что на данный момент за услугами по трудоустройству обратились пока 15 работников фабрики.

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По данным главы комитета, сейчас на учете в центре занятости Ленинградской области состоит 4 357 человек. Свободных вакансий - 48 тыс.

"Что касается непосредственно Тихвинского района, там порядка 376 человек безработных и около 800 вакансий. Мы готовы для IKEA, где будут увольняться сотрудники, организовывать различные мероприятия (...) для дальнейшего трудоустройства", - заключила Астратова.

С 4 марта IKEA приостановила продажи в магазинах и онлайн на российском рынке, а также производство на своих фабриках в РФ.

15 июня компания IKEA сообщила, что продаст четыре российских фабрики, в том числе и в Ленинградской области.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", несколько магазинов городского формата "ИКЕА Сити" и дизайн-студий. Кроме того, у компании четыре фабрики в РФ: в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

IKEA Тихвин Ленобласть
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