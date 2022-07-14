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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

США не намерены наказывать санкциями за отказ от введения потолка цен на нефть РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон не планирует вводить санкции в отношении стран и компаний, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме ограничения цен на российскую нефть, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо.

"Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть, - сказал он в интервью Bloomberg Television. - У стран, желающих присоединиться к этой коалиции, будут естественные стимулы".

Как сообщалось, глава Минфина Джанет Йеллен на этой неделе совершает турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на нефть из РФ. По ее мнению, такая схема позволит ограничить доходы российского бюджета, при этом сохранив российское топливо на мировом рынке.

"Даже если они (страны, продолжающие покупать нефть у России - ИФ) решат формально не присоединяться к коалиции, они будут платить России за нефть как можно меньше, поскольку никто не хочет платить за нефть больше, чем нужно", - сказал Адейемо.

Введение вторичных санкций для обеспечения исполнения ограничительных мер является крайней мерой, ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

США
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