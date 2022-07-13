"Газпром" затруднился предсказать развитие ситуации с работой "Северного потока"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" не берется предсказывать развитие ситуации с обеспечением безопасной работы "Северного потока" и газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая обеспечивает прокачку газа по морской магистрали.

Заявление концерна последовало после сообщений о решении властей Канады разрешить вывоз со своей территории турбины для КС "Портовая", а также сообщений о том, что и в дальнейшем на заводе в Канаде продолжится ремонт турбин с "Портовой".

"Газпром" не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС "Портовая". В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", - отмечается в заявлении компании.

Газопровод "Северный поток" начал работу в 2011 году. В 2021 году магистраль транспортировала 59,2 млрд куб. м природного газа. Участниками проекта являются "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie, E.ON и Engie.

Сейчас "Северный поток" работает на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" - КС "Портовая" - завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей.

Снижение поставок российского газа уже заставило крупнейшую энергокомпанию ФРГ Uniper обратиться за господдержкой. А химический концерн BASF из-за нехватки сырья находится на грани сокращения мощности или закрытия части своих производств.