Всемирный конгресс украинцев подал иск об остановке возвращения турбины для Nord Stream

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием признать необоснованным и несанкционированным решение правительства Канады по поводу разрешения Siemens Canada вернуть отремонтированные турбины газопровода Nord Stream в Германию, а также выдать приказ об аннулировании такого разрешения, сообщается на сайте конгресса в среду.

Как отмечается в сообщении, несколько дней назад ВКУ и Конгресс украинцев Канады вместе обратились к канадскому правительству за отменой решения, позволяющего Siemens Canada вернуть турбины Германии.

"Наши попытки были безуспешными, и мы не имели другого выбора, кроме как подать иск в суд. Сегодня в Федеральном суде Канады мы, Всемирный конгресс украинцев, вместе с Даниэлем Билаком, гражданином Канады, практикующим юристом и резидентом Украины, подали иск о судебном пересмотре", - говорится в сообщении.

"Если суд решит, что решение о предоставлении разрешения было необоснованным, он может отменить разрешение, фактически сохраняя режим санкций", - отметил партнер Lenczner Slaght и юридический советник созаявителей Моник Джилесен.

Остановка на обслуживание

Главный канал поставки российского газа в Европу - газопровод "Северный поток" (Nord Stream) 11 июля утром остановился на плановое обслуживание, которое по графику должно продлиться до утра 21 июля. При этом Financial Times написала, что "правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, что повысит риск энергетического кризиса зимой в крупнейшей экономике Европы".

До этого "Северный поток" работал на 40% мощности по причине невозврата одной из турбин магистрали с капитального ремонта на заводе в Монреале. Ранее компания Siemens сообщила, что не сможет доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ее ремонта в Канаде по причине санкций, введенных Канадой против РФ.

В связи с этим Минэкономики Германии аргументировало возможность возврата тем, что турбины будут доставлены не в Россию, а в Германию.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg: "Нам нужны мощности "Северного потока", чтобы заполнять наши хранилища. Заполненные хранилища в Германии имеют значение не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, и для безопасности европейских поставок".

Власти Канады 11 июля сообщили о намерении вернуть турбину Siemens в Европу, сделав исключение из санкций. Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон отметил, что разрешение на вывоз турбины было выдано после обстоятельных обсуждений с "европейскими друзьями и союзниками", а также Международным энергетическим агентством.