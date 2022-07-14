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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Москва связала судьбу "Северного потока" с решениями стран Европы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Дальнейшая работа трубопровода "Северный поток" будет зависеть от партнеров России, как в плане спроса на газ, так и в плане влияния санкций, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Что касается работы газопровода в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния нелегитимных ограничительных мер, односторонних санкций на его функционирование, как это произошло, например, опять же, с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - сказала она.

Отвечая на вопрос о причинах текущей приостановки прокачки газа, Захарова отметила: "Речь идет о плановых профилактических работах, они будут осуществляться с 11 по 21 июля. История началась не с сегодняшнего дня и не с этого года. Это ежегодное рутинное мероприятие в рамках программы долгосрочного управления целостностью объекта для обеспечения его эффективной, безопасной и надежной эксплуатации".

"Также я хотела бы подчеркнуть, что график проведения работ был согласован и скоординирован заблаговременно с партнерами и по транспортировке, и по поставке газа. В этой связи все спекуляции просто отвергаем и считаем их неуместными", - сказала она.

Северный поток Европа Мария Захарова Канада Siemens
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