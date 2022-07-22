Обязательства иностранцев по СПИК могут передать вместе с юрлицами новым собственникам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Датский производитель оборудования для ветряков Vestas пока остается единственным иностранным инвестором, заявившем о намерении расторгнуть специальный инвестиционный контракт (СПИК), рассказал журналистам первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

По его словам, в дальнейшем речь может идти скорее о передаче обязательств по СПИК от иностранцев к новым российским собственникам покидаемых ими активов.

"Только Vestas, наверное", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько иностранцев заявили об отказе от специнвестконтрактов.

"Все остальные компании так или иначе на паузе, скорее и работают над переформатированием специнвестконтрактов, потому что субъектами СПИК все-таки являются российские площадки, российские юридические лица, с которыми происходят корпоративные преобразования, передача менеджмента, передача другим в собственность и так далее", - добавил чиновник.

"Речь, скорее, идет о передаче обязательств по СПИКам новым собственникам", - отметил первый замглавы Минпромторга.

"Что касается Vestas, мы провели с ними интересную дискуссию на тему возврата преференций, которые оказывались в рамках СПИК. Посмотрим, как коллеги с этим будут разбираться", - добавил он.

В июне в контексте отказа Vestas от СПИК глава Минпромторга (с июля - вице-премьер-министр промышленности и торговли ) Денис Мантуров отмечал, что, принимая решение о выходе из СПИК, инвесторы должны понимать, что должны будут возместить уже полученные в рамках контракта льготы. "Нужно иметь в виду, что при расторжении СПИКа государство будет учитывать в том числе те льготы, которые участник СПИК получал за период реализации СПИКа, деньги сначала нужно будет компенсировать в бюджет", - говорил он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.