Инфляционные ожидания российских предприятий снизились до уровней начала 2021 года

Склонность домохозяйств к сберегательному поведению в июле немного снизилась

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ценовые ожидания российских предприятий на три месяца вперед в июле снижались четвертый месяц подряд, следует из данных мониторинга, проведенного Банком России.

По сравнению с историческим максимумом в марте текущего года их уровень существенно уменьшился и вернулся к значениям начала 2021 года, говорится в комментарии ЦБ. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,4% в годовом выражении, достигнув значения июля 2021 года.

"Уменьшению ценовых ожиданий предприятий способствовали замедление роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и подстройка экономики к изменениям внешних условий. При этом респонденты улучшили ожидания в отношении спроса на ближайшие три месяца, оценки текущего спроса стали менее негативными", - отмечает ЦБ.

Наиболее значительно ценовые ожидания снизились в сельском хозяйстве на фоне прогнозов рекордного урожая зерновых. В торговле уменьшение ценовых ожиданий происходило как в розничном, так и в оптовом звене, более всего - в торговле автотранспортными средствами, из-за влияния укрепления рубля. Средний темп прироста цен, ожидаемый предприятиями розничной торговли в ближайшие три месяца, составил 8% в годовом выражении (в июле 2021 года - 6,2%).

Данные об инфляционных ожиданиях населения ЦБ опубликовал еще на прошлой неделе, в преддверии заседания совета директоров по ДКП. Инфляционные ожидания граждан на год вперед, по данным опроса "инФОМ", в июле снизились на 1,6 п.п., до 10,8% - минимального значения с марта 2021 года.

Индекс потребительских настроений в июле увеличивался четвертый месяц подряд и составил 97,7 п. (+4,9 п. к июню). Это максимальное значение индекса с мая 2018 года. Индекс текущего состояния, включающий в себя оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, в июле вырос до 76,7 п. (+6,2 п. к июню). Несмотря на произошедший рост, оценки текущего состояния остаются ниже докризисных уровней января - февраля 2022 года, отмечает ЦБ. Индекс ожиданий, учитывающий оценки перспектив личного материального положения на год вперед и ожидания изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, в июле также вырос и составил 111,6 п. (+3,9 п. к июню). Это максимум с мая 2018 года.

Склонность домохозяйств к сберегательному поведению в июле немного снизилась. Доля респондентов, предпочитающих покупать дорогостоящие товары, а не откладывать свободные деньги, составила 29% (+2 п.п. к июню).