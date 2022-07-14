"Ъ" сообщил о двух претендентах на покупку активов золотодобытчика Petropavlovsk

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Заявки на покупку активов золотодобывающей компании Petropavlovsk подали ее крупнейший кредитор - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) - и основной акционер Константин Струков, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, сейчас для Струкова покупка отдельных активов Petropavlovsk - это возможность частично вернуть свои инвестиции. По данным отчетности "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Струкова, в 2020 году она заплатила $270 млн за порядка 22% акций Petropavlovsk и конвертируемые облигации. С тех пор котировки Petropavlovsk упали более чем в десять раз. Сейчас Струков остается крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 29%.

Во вторник Petropavlovsk сообщил, что ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями активов.

В УГМК отказываются комментировать отношения с Petropavlovsk. Ранее Газпромбанк передал компании, связанной с УГМК, права требования по кредиту Petropavlovsk на $201 млн.

В свое время интерес к ключевому активу Petropavlovsk - автоклавному комплексу - проявлял Polymetal. "Активы Petropavlovsk, кроме автоклава, нас не интересуют. Переговоров по последнему в настоящий момент не ведем", - заявил во вторник "Интерфаксу" представитель Polymetal.

Petropavlovsk ведет отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

12 июля Petropavlovsk сообщил, что запустил процедуру несостоятельности. Кроме того, Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании.