"Южуралзолото" задумалось о выходе на рынок публичного долга

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) кредитный рейтинг по национальной шкале "АA-(RU)". Рейтинг был присвоен впервые, прогноз "стабильный". АКРА также сообщило о планах компании по выходу на рынок публичного долга.

По данным АКРА, объем добычи ЮГК по результатам 2021 года составил 424 тысячи унций золота. Добыча ведется преимущественно открытым способом на более чем десяти месторождениях с совокупными подтвержденными запасами по JORC в размере 11 млн унций. В активе компании девять золотоизвлекательных фабрик с установленной совокупной мощностью переработки более 25 млн тонн в год.

Группа экспортирует золото, говорится в материалах АКРА, а также имеет возможность продавать его на внутреннем рынке.

Рентабельность ЮГК по FFO до процентов и налогов составила 45% по результатам 2021 года, отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей - 2,1х, оно ожидается на уровне 3,0х с учетом поручительств и 2,0х без их учета по результатам 2022 года. Ликвидность ЮГК находится на высоком уровне в силу значительного объема невыбранных лимитов по предоставленным кредитным линиям, отмечает АКРА.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Контролирует ЮГК Константин Струков.