Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Минэкономразвития обдумает исключение управляющих компаний ОЭЗ из-под действия 223-ФЗ

Представитель ОЭЗ пожаловалась на невыполнимость требований закона о закупках у малого бизнеса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития готово изучить вопрос о полном или частичном выводе из-под действия закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) управляющих компаний особых экономических зон (ОЭЗ) и резидентов ОЭЗ.

Об этом в Совете Федерации, на круглом столе по поддержке ОЭЗ в условиях санкций заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Если это (223-ФЗ - ИФ) ограничение, то давайте детально проработаем что в 223-ФЗ не позволяет эффективно работать (управляющим компаниям ОЭЗ - ИФ), - сказал он. - А если не позволяет в принципе, то давайте думать о том, чтобы это требование снимать для управляющей компании. Надо подробней проработать, что не получается и почему".

О необходимости вывода управляющих компаний ОЭЗ и их резидентов из-под действия 223-ФЗ в ходе круглого стола заявила гендиректор УК ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" Мария Чекаданова.

"Нас сдерживает 223-ФЗ - из-за положений этого закона у нас происходит задержка с заключением контрактов от 30 до 150 дней", - сказала Чекаданова.

Также, по ее словам, управляющим компаниям проблематично выполнять требования 223-ФЗ по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Для нас убийственна норма о закупках у субъектов МСП, - заявила Чекаданова. - Мы ее в принципе не можем выполнять, поскольку у нас такие условия существования - услуги не могут быть оказаны малыми предприятиями".

По данным Минэкономразвития, в настоящее время в России действует 44 ОЭЗ, в которых работают 954 компании-резидента, на которых работают около 55 тысяч человек. Выручка этих предприятий составила по итогам прошлого года 1,7 трлн рублей. В развитие своего бизнеса резиденты вложили около 700 млрд рублей, заплатили налоги на 277 млрд рублей. Инвестиции из федерального бюджета в инфраструктуру ОЭЗ составили 150 млрд рублей.

Минэкономразвития Дмитрий Вахруков Мария Чекаданова ОЭЗ Исток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Порог контроля за финансовыми сделками повышен с 600 тысяч до миллиона рублей

Цена Brent на торгах опускалась ниже $95 за баррель

УГМК хочет инициировать банкротство российских "дочек" Petropavlovsk

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Курс евро упал ниже $1 впервые за 20 лет

Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином операторе рекламных конструкций

ЕС в течение недели огласит и одобрит новый пакет санкций против России

Кремль оставил за правительством право вводить спецмеры в экономике ради СВО

Нефть Brent подешевела до $97,6 за баррель

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

США предложили не ограничивать экспорт российской нефти при соблюдении потолка цен

Минфин РФ представил предложения по новым параметрам бюджетного правила

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });