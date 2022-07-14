Минэкономразвития обдумает исключение управляющих компаний ОЭЗ из-под действия 223-ФЗ

Представитель ОЭЗ пожаловалась на невыполнимость требований закона о закупках у малого бизнеса

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития готово изучить вопрос о полном или частичном выводе из-под действия закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) управляющих компаний особых экономических зон (ОЭЗ) и резидентов ОЭЗ.

Об этом в Совете Федерации, на круглом столе по поддержке ОЭЗ в условиях санкций заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Если это (223-ФЗ - ИФ) ограничение, то давайте детально проработаем что в 223-ФЗ не позволяет эффективно работать (управляющим компаниям ОЭЗ - ИФ), - сказал он. - А если не позволяет в принципе, то давайте думать о том, чтобы это требование снимать для управляющей компании. Надо подробней проработать, что не получается и почему".

О необходимости вывода управляющих компаний ОЭЗ и их резидентов из-под действия 223-ФЗ в ходе круглого стола заявила гендиректор УК ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" Мария Чекаданова.

"Нас сдерживает 223-ФЗ - из-за положений этого закона у нас происходит задержка с заключением контрактов от 30 до 150 дней", - сказала Чекаданова.

Также, по ее словам, управляющим компаниям проблематично выполнять требования 223-ФЗ по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Для нас убийственна норма о закупках у субъектов МСП, - заявила Чекаданова. - Мы ее в принципе не можем выполнять, поскольку у нас такие условия существования - услуги не могут быть оказаны малыми предприятиями".

По данным Минэкономразвития, в настоящее время в России действует 44 ОЭЗ, в которых работают 954 компании-резидента, на которых работают около 55 тысяч человек. Выручка этих предприятий составила по итогам прошлого года 1,7 трлн рублей. В развитие своего бизнеса резиденты вложили около 700 млрд рублей, заплатили налоги на 277 млрд рублей. Инвестиции из федерального бюджета в инфраструктуру ОЭЗ составили 150 млрд рублей.