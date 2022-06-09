Лиц из готовящегося реестра иноагентов могут не допустить к госзакупкам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - К госзакупкам и закупкам госкомпаний могут не допустить юридических и физических лиц, находящихся под иностранным влиянием. Соответствующие поправки к закупочному законодательству включены в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (№ 140449-8), который внесен на рассмотрение Госдумы РФ рядом сенаторов и депутатов.

Так, этим законопроектом предлагается внести в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) положение, согласно которому участниками закупок не смогут являться юрлица и физлица, сведения о которых включены в реестр иностранных агентов, создание которого предусмотрено пока еще проектом закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Аналогичное положение предлагается включить и в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Ранее Минюст разработал и внес на рассмотрение Госдумы проект закона о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов (113045-8), объединяющий и актуализирующий основные положения, содержащиеся в различных федеральных законах, в рамках единого законодательного акта, в соответствии с которым будет формироваться статус иностранного агента.

Проект предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства или отсутствия такового, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и осуществляют иную деятельность, виды которой будут определены законом.

Кроме того, "для повышения осведомленности граждан и должностных лиц" предусматривается ведение реестра, содержащего информацию об иностранных агентах. Включению в реестр также подлежат сведения о физических лицах, аффилированных с иностранными агентами.

Также законопроектом для иностранных агентов вводятся новые ограничения – им запрещается осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, производить для них информационную продукцию; иностранный агент не вправе быть организатором публичного мероприятия. Помимо этого, на них распространяются ограничения, связанные с инвестированием в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Во вторник Госдума приняла этот законопроект в I чтении.