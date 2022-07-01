Кабмин может получить право на привлечение любого бизнеса для выполнения гособоронзаказа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ может получить право на привлечение любого бизнеса для выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) при введении специальных мер в сфере экономики, направленных на обеспечение проведения Вооруженными силами РФ контртеррористических и иных операций за пределами России. Соответствующий законопроект (№ 155680-8) был внесен кабмином на рассмотрение Госдумы.

Сам законопроект предусматривает предоставление правительству РФ права на введение специальных экономических мер, а также на принятие нормативных правовых актов, направленных реализацию этих мер.

При этом в документе оговаривается, что при введении экономических спецмер юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров с госкомпаниями (в соответствии с положениями закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) и госконтрактов ("О контрактной системе", 44-ФЗ), связанных с обеспечением проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.

Помимо этого, законопроект предусматривает внесение ряда изменений в 223-ФЗ и в 44-ФЗ. Так, 223-ФЗ предлагается дополнить положением, по которому госкомпании смогут при введении экономических спецмер заключать с единственными поставщиками договора, связанные с выполнением ГОЗ, а также предусматривающие формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимых для выполнения ГОЗ.

В 44-ФЗ предполагается включить положение, согласно которому по предложению МЧС России, Минобороны России, ФСБ России и Росгвардии допускается изменение существенных условий госконтрактов - увеличение или уменьшение количества товара, объема работы или услуги, закупаемых по таким контрактам. Также допускается изменение цены таких контрактов (с учетом положений бюджетного законодательства РФ и в пределах основных показателей ГОЗ).

Согласно законопроекту, к числу экономических спецмер будут относиться временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей госрезерва, установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях и на отдельных производственных объектах.

"В условиях проведения <...> контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ <...> возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами, - говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. - Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках ГОЗ, для чего предлагается предоставить правительству РФ (соответствующие) полномочия".

Ранее законодательство о мобилизации в РФ получило уточнение в виде поправок о том, что президент и правительство своими нормативными актами будут определять комплекс мероприятий при объявлении общей или частичной мобилизации в РФ. Соответствующий закон был принят Госдумой 28 июня в третьем, окончательном чтении.