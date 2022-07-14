Энергорегулятор Молдавии предложил повысить тарифы на газ на 19,5% с августа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Тарифы на газ для потребителей Молдавии с 1 августа могут повыситься на 19,5%, говорится в проекте решения Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), который опубликовали 14 июля для публичного обсуждения.

Предлагается повысить тариф с 18,62 лея до 22,26 лея, включая НДС.

13 июля НАРЭ опубликовало для общественного обсуждения предложения АО "Молдовагаз". Так, поставщик требует повышения тарифа с нынешних 18,62 лея до 29,48 лея за кубометр для бытовых потребителей в связи со значительным повышением закупочной цены природного газа.

"Учитывая существенное повышение закупочной цены на природный газ в июле 2022 года, АО "Молдовагаз" просит ввести новый тариф в размере почти 30 леев за 1 кубометр газа с 1 июля 2022 года", - говорится в запросе компании.

В проекте НАРЭ предлагается повысить тариф не на 60%, а на 19,5%, и не с 1 июля задним числом, а с 1 августа.

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан ранее объяснял запрос о повышении тарифа почти на 60% ростом цен на газ от поставщика за последние две недели.

"В запросе о повышении тарифа от 30 июня была включена среднегодовая закупочная цена на 2022 год в размере $770,64 за 1 тыс. кубометров, рассчитанная по состоянию на 28 июня с учетом цены на август, согласно контрактной формуле, в размере $1176. Однако согласно котировкам на торговых площадках на 12 июля, среднегодовая цена составила уже $838,12, в том числе на август - $1460,84. Именно поэтому "Молдовагаз" вынужден обновить запрос расчета регулируемых цен на поставку природного газа конечным потребителям - исключительно в целях выполнения контрактных обязательств", - подчеркнул Чебан.

Месяц назад НАРЭ частично удовлетворило запрос "Молдовагаза" о повышении тарифа с 1 июня на 30%. Тогда тариф повысился с 15,18 лея ($0,79) до 18,62 лея ($0,97) лея за 1 кубометр газа, включая НДС 8%, хотя "Молдовагаз" просил о повышении на 58%, до 24 леев ($1,26).

Нынешний пятилетний контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом" вступил в силу с 1 ноября 2021 года. После подписания нового соглашения тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января 2022 года тарифы были повышены еще на 40%, а с 1 июня - еще на 30%.

Официальный курс на 14 июля - 19,3065 лея/$1.