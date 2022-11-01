В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (ANRE, НАРЭ) 2 ноября в экстренном порядке пересмотрит тарифы на электроэнергию, сообщила пресс-служба агентства.

На сколько будет повышен тариф, пока неизвестно. Сейчас потребители в Молдавии платят по $0,16-0,17 за 1 кВт.ч.

Причина срочного повышения - энергетический кризис и непродление контракта на ноябрь с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (входит в российскую группу "Интер РАО").

В ANRE отметили, что из-за прекращения поставок с ГРЭС госкомпания Energocom будет вынуждена покупать электроэнергию на биржах в Румынии по европейским рыночным ценам.

На 1 ноября, после прекращения поставок с Молдавской ГРЭС, дефицит электроэнергии в Молдавии составил примерно одну треть объема (около 4070 МВт/час), потребляемого правым берегом Днестра, заявил ранее в этот день вице-премьер Андрей Спыну.