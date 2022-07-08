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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Потребление газа в Молдавии в июне упало почти на четверть

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объем потребления природного газа в Молдавии в июне 2022 года сократился на 23% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 8,5% - по сравнению с маем текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Молдовагаз".

Всего в прошлом месяце в стране потреблено 25,7 млн кубометров газа.

По состоянию на 30 июня, бытовые потребители погасили 98% выставленных в счетах сумм за потребление в текущем году, что на 0,2 процентного пункта (п.п.) выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в сегменте небытовых потребителей (юридических лиц) уровень оплаты достиг 99,6% (рост на 0,5 п.п.), в сегменте предприятий теплоэнергетики - 99,9% (рост на 0,2 п.п.).

С начала текущего года тарифы на газ в Молдавии (после роста в 2,4 раза в конце 2021 года) повышались дважды: с 1 января на 40% и с 1 июня - еще на 30%. В июле закупочная цена газа от "Газпрома" для Молдавии составит $980 за 1 тыс. кубометров, что на $100 дороже, чем в июне, и в связи с таким повышением тариф на газ для конечных потребителей может снова вырасти, отмечал ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

Согласно действующему контракту, подписанному в конце октября 2021 года, Молдавия вместе с Приднестровьем получает от "Газпрома" 3,2-3,3 млрд кубометров газа в год. Потребности правобережной Молдавии, без учета Приднестровья, составляют 1,1 млрд кубометров газа в год.

Молдавия Молдовагаз
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