Итальянский биржевой индекс FTSE MIB рухнул на 3,4% на отставке Драги

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы вновь продемонстрировали снижение на фоне ожидаемого повышения процентных ставок, усиления инфляции и политической нестабильности в Италии, сообщает Trading Economics.

Итальянский FTSE MIB рухнул на 3,4% - до самой низкой отметки за 20 месяцев. Инвесторы сбрасывают итальянские активы, поскольку политическая нестабильность подвергает правительство премьер-министра Марио Драги значительному риску. Вечером Драги объявил, что уйдет в отставку.

Акции итальянских банков вошли в число лидеров снижения, в том числе Banco BPM SpA потерял 5,3% рыночной стоимости, UniCredit SpA - на 6,1%.

Европейская комиссия в четверг незначительно опустила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год, при этом оценка на следующий год был существенно пересмотрена в сторону ухудшения.

По новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Оценка подъема ВВП в 2023 году ухудшена до 1,4% с 2,3%. Прогноз роста экономики Европейского союза на 2022 год был сохранен на уровне 2,7%, на следующий год - снижен до 1,5% с 2,3%.

Теперь Еврокомиссия ожидает, что инфляция в еврозоне составит в среднем 7,6% в этом году вместо ожидавшихся в мае 6,1%. Прогноз на будущий год повышен до 4% с 2,7%. В ЕС потребительские цены в текущем году, как ожидается, вырастут на 8,3%, в 2023 году - на 4,6%.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день потерял 1,5% и составил 406,5 пункта. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,6%, французский САС 40 - на 1,4%, германский DAX - на 1,9%, испанский IBEX 35 - на 1,8% (до минимума более чем за четыре месяца).

Среди компонентов индекса Stoxx 600 наиболее сильно упали котировки бумаг разработчика программного обеспечения Samhaellsbyggnadsbolaget i Norden AB - на 19,4%, а также страховщиков Admiral Group Plc - на 18,1% и Direct Line Insurance Group Plc - на 11,7%.

Цена акций Ericsson AB снизилась на 8,5%. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования во втором квартале увеличил чистую прибыль на 22%, но показатель оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость Deutsche Telekom AG сократилась за день на 2,2%. Германская телекоммуникационная компания заявила о продаже контрольного пакета акций инфраструктурного подразделения GD Towers консорциуму инвесторов Brookfield Infrastructure Partners LP и DigitalBridge Group Inc. за 17,5 млрд евро.

Во Франции вслед за падением стоимости сырья подешевели акции TotalEnergies (-4,7%) и ArcelorMittal (-3,3%). Помимо этого опустилась цена бумаг банков, включая BNP Paribas (-3,8%), Societe Generale (-3,7%) и Credit Agricole (-3%), а также автопроизводителей Stellantis (-2,7%) и Renault (-2,3%).

В то же время капитализация британского производителя обуви и одежды Dr. Martens Plc выросла на 0,9%. Компания сообщила, что финансовые результаты в апреле-июне совпали с ее собственными ожиданиями, так и с прогнозами рынка.

Существенный подъем котировок в четверг продемонстрировали авиакомпании Ryanair Holdings (+4,3%) и easyJet (+2,4%), а также Electricite de France (+6%)/