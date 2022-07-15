Норвежский производитель упаковки Elopak решил уйти из РФ

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Норвежский производитель упаковки Elopak (картонные коробки Pure-Pak) принял решение уйти из РФ и передать бизнес местному руководству, сообщает компания.

"После решения Elopak приостановить деятельность в России в марте 2022 года компания провела тщательный анализ всех возможных доступных вариантов. На этой основе было достигнуто соглашение о передаче своего российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100% своих акций", - говорится в сообщении.

При новых владельцах бизнес будет работать независимо, Elopak продолжит воздерживаться от ведения бизнеса в России, уточняется в пресс-релизе.

Компания подчеркивает, что это решение "наилучшим образом обеспечит будущее коллег Elopak в России" и не повлияет на бизнес Elopak за пределами РФ.

Сумма сделки не указывается.

Компания отмечает, что завершение сделки подлежит одобрению правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в России. Более подробная информация будет предоставлена позже.

По данным компании "Элопак", опубликованным в системе "СПАРК-Интерфакс", ее выручка в 2021 году составила 7,387 млрд рублей против 7,26 млрд рублей в 2020 году, чистая прибыль - 295,8 млн рублей против 454,7 млн рублей соответственно.