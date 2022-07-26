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Вице-премьер Абрамченко описала ситуацию с производством упаковки в России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские сельхозпроизводители и переработчики будут полностью обеспечены упаковкой для своей продукции, заверила вице-премьер Виктория Абрамченко после того, как Tetra Pak объявила об уходе из России.

Завод Tetra Pak в Подмосковье не остановлен, кроме того, в стране развивается производство упаковки по собственным технологиям, объяснила она.

"Отвечаю на поступающие вопросы про упаковку. Во-первых, беспрецедентное и бездумное санкционное давление, с которым столкнулась наша страна, оказывается и на зарубежные компании. Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту, - написала вице-премьер в Telegram. - Так и случилось с производителем упаковки".

Она подчеркнула, что подмосковный завод Tetra Pak продолжает выпускать и отгружать упаковку.

"Второе - в России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы. Наши сельхозпроизводители и переработчики будут обеспечены упаковкой в полном объеме. Я уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно. Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой, - заявила Абрамченко. - Например, на заводе "Монди" в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетра-паку упаковка".

Еще один пример - в мае НПАО "Сильвамо Корпорейшн Рус" начали изучение технической возможности выпуска картона-основы для "порционной" упаковки, которая использовалась в том числе для детского питания под маркой "Агуша" объемом 200 мл. "Предварительные итоги тестирования уже дали положительный результат, и в ближайшее время мы также ожидаем нового серийного производства. Подводя итог - у нас есть упаковка, производители работают, и самое главное - аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов", - написала вице-премьер.

26 июля Tetra Pak объявила, что уйдет из России и передаст местный бизнес российскому менеджменту.

Tetra Pak Виктория Абрамченко Сильвамо Московская область Монди Сыктывкар
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