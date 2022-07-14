Ритейлеры стали экономить на упаковке для собственных товаров

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ритейлеры пытаются экономить на упаковке товаров под собственными торговыми марками (СТМ), упрощая ее, говорится в докладе Банка России о региональной экономике.

ЦБ ссылается на крупного производителя пластиковой упаковки, который заявил об увеличении спроса на свою продукцию, в частности - со стороны торговых сетей для их СТМ.

"При этом фактор низкой цены становится наиболее важным, поэтому заказчики экономят на дизайне, отказываются от многокрасочности и сложных маркетинговых решений", - отмечается в докладе.

При этом в компании-производителе упаковки считают, что дальнейший рост цен на упаковку неизбежен, поскольку значительно подорожали специальные добавки, базовые полимеры и логистика.

В докладе также отмечается, что в мае-июне потребительская активность в большинстве российских регионов оставалась сдержанной. Население сокращало расходы на непродовольственные товары. Производители потребительских товаров и ритейл отмечали смещение спроса в более низкие ценовые сегменты.