РФ может обнулить ввозные пошлины на сырье и оборудование для упаковки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - РФ может обнулить ввозные пошлины на импортируемое сырье и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки. Поручение рассмотреть этот вопрос дала Минпромторгу и Минэкономразвития вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Производители по большей части обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными. Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения", - написала вице-премьер в своем телеграм-канале.

Абрамченко также поручила Минпромторгу и ФАС к 5 мая провести анализ роста цен в различных сегментах упаковки, в том числе полимерной, и совместно с Минэнерго подготовить предложения по механизму сдерживания роста цен на используемые при производстве упаковки сырьевые материалы (с учетом торговых наценок). Кроме того, Минсельхоз вместе с Минфином должны подготовить изменения в нормативные правовые акты с тем, чтобы распространить механизм льготного кредитования на предприятия АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе для приобретение упаковочных материалов.

Минпромторгу поручено направить в Минэкономразвития предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих.

"Комплексно необходимо подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров", - написала Абрамченко.