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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В рамках развития СМП будут подготовлены правила предоставления участков недр в Арктике

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В рамках развития грузопотока на Северном морском пути (СМП) ведомства обдумают, как определить законодательно понятие "кластер" месторождений, а также разработают механизм предоставления права на участки недр в таких кластерах.

Такие поручения зафиксированы в протоколе Госкомиссии по Арктике от 23 июня, которую возглавляет вице-премьер Юрий Трутнев. "Интерфакс" ознакомился с текстом протокола. В пресс-службе Трутнева подтвердили, что такие поручения даны.

Минприроды, Минэнерго, Минпромторг и Роснедра должны проработать вопрос законодательного определения понятия "кластер" и законодательного регулирования механизма предоставления права пользования группы участков недр, говорится в документе.

Также Минприроды и Роснедра в срок до 1 сентября должны представить в "Росатом" данные по минерально-сырьевой базе твердых полезных ископаемых в Арктике с тем, чтобы оценить возможность создания дополнительных кластеров ТПИ. Затем Минприроды, "Росатом" и Минвостокразвития до 1 декабря должны представить в правительство предложения по формированию кластеров месторождений ТПИ в Арктике, которые могут быть обеспечены единой энергетической и логистической инфраструктурой на трассе Севморпути.

Кроме того, Минприроды и Роснедра должны представить в правительство данные по приростам запасов по трем группам полезных ископаемых, определенных Стратегией развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года, а также подготовить доклад о расширенном воспроизводстве основных видов полезных ископаемых.

Минвостокразвития вместе с Минприроды, "Росатомом", Минтрансом, Минпромторгом и правительством Якутии до 1 октября должны разработать и утвердить комплексный план по созданию в республике Кючусского кластера месторождений твердых полезных ископаемых с использованием электроэнергии от мощностей двухреакторной атомной станции малой мощности.

Минтранс и "Росатом" совместно с властями Якутии к 1 августа представить предложения по дноуглублению реки Яна, необходимого для развития Кючусского кластера и строительства атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга.

Севморпуть Правительство Юрий Трутнев Арктика Минпромторг Минприроды Роснедра Минэнерго Якутия Яна
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