На развитие Севморпути до 2035 года могут направить 2 трлн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Правительство до 1 августа 2022 года утвердит план развития Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года. Проект документа был рассмотрен на совещании, прошедшем под руководством вице-премьера - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Общий обънм финансирования плана развития Севморпути до 2035 года может составить порядка 2 трлн рублей. При этом предполагается, что к 2035 году частые инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестиционных проектов, формирующих грузовую базу Северного морского пути, что обеспечит прирост валового продукта на 28,5 трлн рублей и налоговые поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в размере 16,3 трлн рублей", - сообщила пресс-служба Трутнева.

Полпред напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу ускоренного развития Северного морского пути и ее нужно выполнять.

"Сейчас мы видим, что разрыв экономических связей с недружественными западными странами привел к развороту потоков продукции экспортирующих предприятий на Восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. Такую нагрузку может и должен частично взять на себя Северный морской путь, и это позволит довезти грузы вовремя, а иногда и более эффективно. Но для организации работы по развитию Северного морского пути нужны общие усилия сразу нескольких федеральных министерств и ведомств. В частности, нужно решить вопросы модернизации и создания новой транспортной инфраструктуры, строительства флота, организации обеспечивающих провоз грузов сервисов. Все эти мероприятия станут частью общего плана, который мы сегодня обсуждали. В нем будут обозначены необходимые мероприятия со сроками исполнения и ответственными структурами", - отметил Трутнев.

В плане развития Севморпути пять основных разделов. Первый связан с мероприятиями, направленными на увеличение экспортной грузовой базы, каботажных и транзитных перевозок, развитие перспективной грузовой базы. В частности, предполагается запуск регулярной каботажной линии по маршруту Санкт-Петербург (Мурманск) - порты Дальнего Востока и в обратном направлении с частотой минимум два круговых рейса в год. Будет создан российский контейнерный оператор международных перевозок в акватории Северного морского пути.

Второй раздел включает мероприятия по модернизации и строительству портовой инфраструктуры и подходов, железнодорожных и речных транспортных коридоров, дноуглублению в акватории Севморпути. В том числе запланировано строительство 12 портовых терминалов и модернизация двух существующих.

Третье направление связано с развитием арктического грузового и ледокольного флотов, созданием и развитием арктических судостроительных и судоремонтных мощностей. Так, предполагается строительство 153 судов, включая 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота.

Четвертое направление посвящено формированию арктической спутниковой группировки, развитию аварийно-спасательной инфраструктуры, гидрографическому, гидрометеорологическому, медицинскому и кадровому обеспечению.

Еще один раздел направлен на обеспечение предоставления информационных и цифровых услуг в акватории Севморпути, прогнозирование судопотока, расширение международного сотрудничества. В частности, обсуждается разработка опытного образца бортового автоматизированного информационно-измерительного комплекса для регистрации основных параметров ледяного покрова и метеорологической обстановки в районе расположения судна. На совещании был представлен проект интегрированной информационной системы координатно-временного обеспечения, а также прозвучало предложение по созданию единой платформы цифровых сервисов СМП.