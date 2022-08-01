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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В "Росатоме" создано управление для организации судоходства на Севморпути

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в рамках "Росатома" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути" ("ГлавСевморпуть"), которое займется организацией судоходства на Севморпути.

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"В этом году централизация полномочий по организации деятельности на Северном морском пути (СМП) передана "Росатому". Также в "Росатоме" создается Главное управление по СМП, в состав которого входит Штаб морских операций. Соответствующее распоряжение (главой правительства - ИФ) подписано. Это обеспечит безопасность хождения по трассам СМП, стабильную доставку грузов в рамках северного завоза, и безусловно, привлечет дополнительно на СМП новых транзитных грузоперевозчиков", - сообщил на совещании 1 августа вице-премьер Александр Новак.

Он сказал, что в 2021 году грузопоток на Севморпути составил 35 млн тонн, что выше плана на 2 млн тонн, "плюс 6%".

"В этом году, по состоянию на июль, мы еще прирастем на 5%. Что касается перевозки транзитных грузов, здесь за последний год рост составил 3 раза, число рейсов удвоилось - до 1627, это является свидетельством востребованности СМП. Ожидаемый перспективный грузопоток - задача, которая была поставлена президентом - 80 млн тонн в 2024 году. А к 2030 году, по данным компаний, которые могут перевозить свою продукцию, мы ожидаем, что объем может составить около 200 млн тонн. И это прежде всего связано с реализацией СПГ-проектов компании "НОВАТЭК", нефтедобычных проектов компаний "Роснефть" и "Газпром нефть", реализации проекта Баимский ГОК, "Норильский никель" будет наращивать объемы. Общий эффект прироста ВВП от реализации проектов до 2030 года составит около 30 трлн рублей, прирост налоговых поступлений - более чем на 10 трлн рублей", - перечислил Новак.

Эти показатели требуют значительного расширения инфраструктуры по всему маршруту СМП, добавил вице-премьер. Ведется работа по расширению флота ледоколов, развиваются морские терминалы, большое внимание уделяется обеспечению безопасности на этом направлении.

"Очень важно, чтобы мы все планы исполняли. И сбалансированность ресурсов, в том числе и государственных, должна бы скоординирована. В первую очередь я говорю о программе строительства ледоколов. Просьба перед тем, как вносить изменения в федеральный бюджет, предусмотреть все необходимые средства", - сказал премьер-министр.

Он попросил Новака держать на личном контроле все вопросы развития СМП.

В июне был принят закон, который централизует в "Росатоме" полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути. Он предусматривает организацию судоходства на базе подведомственного "Росатому" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути". При этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории: теперь кроме выдачи разрешений предполагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти правовые новации вводятся в условиях роста грузопотока по СМП, чтобы усилить безопасность судоходства на трассе.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться, и остаются в силе цели роста грузопотока по СМП в объеме 80 млн тонн в 2024 году.

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