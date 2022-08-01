В "Росатоме" создано управление для организации судоходства на Севморпути

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в рамках "Росатома" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути" ("ГлавСевморпуть"), которое займется организацией судоходства на Севморпути.

"В этом году централизация полномочий по организации деятельности на Северном морском пути (СМП) передана "Росатому". Также в "Росатоме" создается Главное управление по СМП, в состав которого входит Штаб морских операций. Соответствующее распоряжение (главой правительства - ИФ) подписано. Это обеспечит безопасность хождения по трассам СМП, стабильную доставку грузов в рамках северного завоза, и безусловно, привлечет дополнительно на СМП новых транзитных грузоперевозчиков", - сообщил на совещании 1 августа вице-премьер Александр Новак.

Он сказал, что в 2021 году грузопоток на Севморпути составил 35 млн тонн, что выше плана на 2 млн тонн, "плюс 6%".

"В этом году, по состоянию на июль, мы еще прирастем на 5%. Что касается перевозки транзитных грузов, здесь за последний год рост составил 3 раза, число рейсов удвоилось - до 1627, это является свидетельством востребованности СМП. Ожидаемый перспективный грузопоток - задача, которая была поставлена президентом - 80 млн тонн в 2024 году. А к 2030 году, по данным компаний, которые могут перевозить свою продукцию, мы ожидаем, что объем может составить около 200 млн тонн. И это прежде всего связано с реализацией СПГ-проектов компании "НОВАТЭК", нефтедобычных проектов компаний "Роснефть" и "Газпром нефть", реализации проекта Баимский ГОК, "Норильский никель" будет наращивать объемы. Общий эффект прироста ВВП от реализации проектов до 2030 года составит около 30 трлн рублей, прирост налоговых поступлений - более чем на 10 трлн рублей", - перечислил Новак.

Эти показатели требуют значительного расширения инфраструктуры по всему маршруту СМП, добавил вице-премьер. Ведется работа по расширению флота ледоколов, развиваются морские терминалы, большое внимание уделяется обеспечению безопасности на этом направлении.

"Очень важно, чтобы мы все планы исполняли. И сбалансированность ресурсов, в том числе и государственных, должна бы скоординирована. В первую очередь я говорю о программе строительства ледоколов. Просьба перед тем, как вносить изменения в федеральный бюджет, предусмотреть все необходимые средства", - сказал премьер-министр.

Он попросил Новака держать на личном контроле все вопросы развития СМП.

В июне был принят закон, который централизует в "Росатоме" полномочия по управлению судоходством в акватории Северного морского пути. Он предусматривает организацию судоходства на базе подведомственного "Росатому" ФГБУ "Главное управление Северного морского пути". При этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории: теперь кроме выдачи разрешений предполагается возможность их приостановления, возобновления, внесения изменения и отзыва. Эти правовые новации вводятся в условиях роста грузопотока по СМП, чтобы усилить безопасность судоходства на трассе.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что планы развития грузопотока по Севморпути не должны сдвигаться, и остаются в силе цели роста грузопотока по СМП в объеме 80 млн тонн в 2024 году.