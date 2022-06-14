"Газпром нефть" получила лицензии на шесть участков Нижнепуринской группы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" получила по заявительному принципу поисковые лицензии на углеводороды на шесть участков Нижнепуринской группы на севере Красноярского края, следует из материалов госреестра участков недр и лицензий.

По данным реестра, полученные лицензии дают право на геологическое изучение участков Нижнепуринский 1-6. Недропользователем участков Нижнепуринский 1-3 указано ПАО "Газпром нефть", Нижнепуринский 4-6 - ООО "Газпромнефть-ГЕО". Лицензии действуют до 15 июня 2029 года.

Нижнепуринские участки недр не содержат запасы и ресурсы категории D0 углеводородного сырья, числящиеся на Государственном балансе запасов (ГКЗ) полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года; не содержат ресурсы категории Dл, числящиеся в приложениях к ГКЗ "Карта состояния фонда недр и недропользования по УВС на территории Красноярского края".

Как сообщалось, первые активы на севере Красноярского края "Газпром нефть" получила в 2019 году - тоже по заявительному принципу. Позднее компания подала заявки на участки Нижнепуринские 1-6, затем от "Газпром нефти" поступила заявка ещё на 5 участков на севере Красноярского края - Таймырские 1, 2, 5, 6 и 7. Кроме того, НК подала заявку на геологическое изучение Усть-Енисейского участка в Енисейском заливе Карского моря.

Ранее руководство компании отмечало высокие перспективы на углеводороды на севере Красноярского края. В этом регионе работу ведёт "дочка" "Газпром нефти" "Гыдан энерджи" (проект "Енисей"), где прежде паритетным партнером выступала Royal Dutch Shell. В конце мая, на фоне осуждения Западом спецоперации РФ на Украине, Shell вышла из "Гыдан энерджи", владеющим лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки. "Газпром нефть" и Shell на базе совместного предприятия "Гыдан энерджи" планировали сформировать новый крупный поисковый кластера в Арктике. Предполагалось, что коммерческая добыча на проекте может начаться в 2028 году, прогнозируемый объем производства может достичь 19,9 млн тонн нефти в 2034 году.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Сейчас в этом арктическом регионе с крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры уже представлены крупные российские нефтегазовые компании. "Роснефть" запустила на Таймыре арктический проект "Восток Ойл" (базовыми месторождениями станут Пайяхское, Западно-Иркинское, активы Ванкорского кластера). Несколько участков для ГРР на Таймыре приобрел "Сургутнефтегаз". Интерес к Таймыру проявлял также "ЛУКОЙЛ", но по итогам бурения первой разведочной скважины на Восточно-Таймырском участке на глубину примерно 5,5 тыс. метров НК не смогла найти промышленно значимых запасов углеводородов.

"Росгеология" ранее сообщала, что нашла на Гыдано-Хатанге две перспективные на углеводороды зоны, аналогичные отложениям на Пайяхском и Иркинском месторождениях. Речь идет о Новокубалахской площади, где выделены Жданихинская и Агапская зоны нефтегазонакопления.