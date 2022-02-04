Новый контракт "Газпрома" с КНР не отнимет объемы у Европы. Обобщение

Фото: Сергей Портер/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Россия заключила очередной контракт на поставку газа в Китай - и опять на фоне обострения отношений с Западом.

Однако противопоставить Запад и Восток в данном случае можно лишь теоретически - на уровне новостей и символов, а не товарных потоков, как это получилось бы сделать в случае с обсуждаемым проектом "Сила Сибири 2" (который должен стать реальной развилкой для ямальского газа между Европой и Азией).

Известное

"Газпром" и CNPC в пятницу в ходе визита в Пекин президента России Владимира Путина подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока в Китай.

Сделка готовилась более шести лет. В сентябре 2015 года был подписан меморандум по этому проекту, а в декабре 2017 года - соглашение об основных условиях поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы.

Пока это - вся информация о контракте.

Однако часть ответов можно получить из имеющихся данных о развитии газовой отрасли на востоке России. В отличие от первого контракта с Китаем по "Силе Сибири", которую строили пять лет после подписания контракта, для поставок по дальневосточному маршруту уже почти все готово.

Транспорт

Построен 1800-километровый газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ). Он уже расширен на узком 353-километровом участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Далее его мощность будет увеличиваться за счет строительства и ввода компрессорных станций.

Для поставок в Китай надо построить небольшой (около 25 км) отвод от магистрали СХВ (она и так проходит вдоль границы с Китаем) между Хабаровском и Владивостоком. Речь идет о магистральном газопроводе-отводе, газоизмерительной станции и установки подготовки природного газа; возможно строительство дополнительных объектов очистки и осушки газа.

Непосредственно район прохождения трассы газопровода СХВ граничит с провинцией Хэйлунцзян, затем следуют Цзилинь, Ляонин и Пекин. "Этот проект по доставке газа на северо-восточную оконечность страны стратегически привлекателен для Китая, поскольку единственной реальной альтернативой будет более дорогой СПГ", - пишет в своем комментарии старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит. В этом разрезе конкурентов новому проекту стоит искать среди поставщиков СПГ в КНР, крупнейшими из которых являются Австралия, Индонезия, Малайзия, США и Катар.

Добыча

"Газпром" на данный момент ведет освоение двух месторождений на шельфе Сахалина: Киринского и Южно-Киринского.

На Киринском добыча началась в 2014 году, проектный уровень - 5,5 млрд кубометров. Из этих мощностей пока удалось задействовать 1,2 млрд кубометров - такого максимального показателя производство достигло в 2021 году. Проектный уровень добычи газа на месторождении будет обеспечиваться эксплуатационным фондом из семи скважин, строительство которых завершено. По итогам 2020 года были введены в эксплуатацию четыре скважины.

Крупнейшим месторождением "Газпрома" на Дальнем Востоке является Южно-Киринское, добыча газа на котором должна начаться очень скоро - в 2023 году.

Оно открыто в 2010 году. По последнему отчету текущие запасы углеводородов составляют по сумме промышленных категорий B1+B2 газа - 611,7 млрд кубометров. Согласно утвержденной технической схеме, там предполагается добывать 21 млрд кубометров газа (фонд эксплуатационных скважин - 37 единиц).

На месторождении построено 22 скважины (поисковые, разведочные, эксплуатационные), в том числе 14 газоконденсатных эксплуатационных скважин. Южно-Киринское ГКМ c 2015 года находится под секторальными (технологическими) санкциями США.

Цифры

Объем контракта - 10 млрд кубометров - это не так и много на фоне других имеющихся и перспективных трубопроводных проектов России и КНР ("Сила Сибири" - 38 млрд кубометров в год, "Сила Сибири 2" - 50 млрд кубометров), масштабов китайского рынка газа (в 2021 год импорт газа КНР приближается к 160 млрд кубометров) и объемов экспорта "Газпрома", который в 2018 году по всем направлениям, включая СПГ, поставил 242 млрд кубометров.

С другой стороны - 10 млрд кубометров - это величина годовых поставок "Газпрома" в Нидерланды или Польшу. А также объем транспортировки по "Силе Сибири", достигнутый в 2021 году (продолжается период наращивания прокачки по магистрали).

И еще это флотилия из 118 тысяч танкеров с СПГ (одна стандартная партия СПГ составляет 65 тысяч тонн).

Китай

Импорт газа Китаем в 2021 году приближается к 160 млрд кубометров. Две трети из этого объема составляет сжиженный природный газ, рынок которого стал в последнее время жестко конкурентным.

Китай уже несколько лет является крупнейшим импортером природного газа (по трубопроводам и в сжиженном виде), а в 2021 году уверенно обошел прежнего лидера Японию в списке крупнейших покупателей СПГ.

КНР хочет достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках программы сокращения выбросов власти активно инвестируют в развитие газовой инфраструктуры.