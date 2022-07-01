"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" в январе-июне 2022 года, по предварительным данным, добыл 238,4 млрд куб. м газа, что на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 68,9 млрд куб. м - на 31% (на 31 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки российского трубопроводного газа в Китай за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%. Согласно ежеквартальному отчету компании, за 6 мес. 2021 года в Китай было поставлено 4,619 млрд куб. м газа. Таким образом, за 6 мес. 2022 года трубопроводные поставки в Китай составили 7,5 млрд куб. м газа.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), отмечает "Газпром", на 29 июня запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 31,9 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 40,5 млрд куб. м газа. "Мировое потребление газа за шесть месяцев 2022 года, по первой предварительной оценке, снизилось на 24 млрд куб. м относительно первого полугодия 2021 года. А потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 27 млрд куб. м. Таким образом, снижение спроса на газ в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового потребления", - подчеркивает компания.