ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении на рынке приложений

Компанию ждет оборотный штраф

Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Apple нарушителем антимонопольного законодательства, говорится в сообщении службы.

"Комиссия ФАС России признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS", - говорится в сообщении.

Компанию ждет оборотный штраф, его размер будет определен в ходе административного расследования.

Согласно закону, за злоупотребление доминирующем положением на товарном рынке оборотный штраф может составить 0,01%-0,15% от годовой выручки компании в РФ.

Регулятор ведет дело против Apple с конца октября прошлого года. Ранее служба выдавала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Требования согласно предупреждению необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

Тогда ФАС установила, что Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. В противном случае корпорация не допускает приложения в App Store.

Тогда же ФАС подчеркивала, что действия Apple ограничивают разработчиков в самостоятельном поведении и могут приводить к росту цен на их продукцию.