Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple на $12 млн

Штраф был наложен на корпорацию по жалобе "Лаборатории Касперского"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск американской корпорации Apple Inc. о незаконности начисления ей $12 млн штрафа по решению Федеральной антимонопольной службы за ограничение конкуренции на рынке приложений в AppStore, сообщается в картотеке суда.

Другой информации на сайте пока нет.

Дело было возбуждено в отношении Apple в сентябре 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений. Вскоре ведомство обязало компанию удалить из своей документации положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, однако позднее его исполнение было приостановлено, поскольку Apple обжаловала его в суде.

"Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами AppStore, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в AppStore, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заявили в Apple.

В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple за это нарушение на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн) .

Apple ФАС Арбитражный суд Москвы Лаборатория Касперского AppStore KSK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

Военная операция на Украине

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

Силуанов заявил, что на спецоперацию требуются огромные финансовые ресурсы

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

РКН составил протоколы на семь компаний за отказ локализовать данные россиян

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

UPS грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе

В РФ выросло число сотрудников на сокращенной рабочей неделе