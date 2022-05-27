Суд подтвердил законность штрафа ФАС для Apple на $12 млн

Штраф был наложен на корпорацию по жалобе "Лаборатории Касперского"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск американской корпорации Apple Inc. о незаконности начисления ей $12 млн штрафа по решению Федеральной антимонопольной службы за ограничение конкуренции на рынке приложений в AppStore, сообщается в картотеке суда.

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Дело было возбуждено в отношении Apple в сентябре 2019 года по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В 2020 году ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений. Вскоре ведомство обязало компанию удалить из своей документации положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

Предписание было необходимо исполнить до 30 ноября 2020 года, однако позднее его исполнение было приостановлено, поскольку Apple обжаловала его в суде.

"Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами AppStore, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в AppStore, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - заявили в Apple.

В апреле 2021 года ФАС оштрафовала Apple за это нарушение на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн) .