Число новостроек в США в июне упало до минимума почти за 1,5 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 2% к маю и составило 1,559 млн, сообщило Министерство торговли страны. Показатель стал минимальным с апреля прошлого года.

По пересмотренным данным, в мае количество новостроек составило 1,591 млн, а не 1,549 млн, как сообщалось ранее.

Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,58 млн с объявленного ранее майского уровня, по данным Trading Economics.

Число разрешений на строительство новых домов, выданных в США в июне, упало на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,685 млн в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября прошлого года. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 1,65 млн.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 8,1% - до 982 тысяч, количество разрешений на строительство такого жилья сократилось на 8% и достигло 967 тысяч.

Число строек многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, составило 568 тысяч. Число разрешений на строительство таких домов, между тем, подскочило на 13,1%, составив 666 тысяч.